Две страны выступили против ускоренного вступления Украины в Европейский союз — Euroactiv

Греция и Кипр выступили против ускоренного вступления Украины в Европейский союз.

Однако эти страны не против предоставления Украины статуса кандидата на вступление в ЕС, если Еврокомиссия предоставит соответствующее заключение.

Об этом сообщает Euractiv.

Источники в МИД Греции отмечают, что эта страна против ускоренного вступления Украины в ЕС. Там считают, что для ЕС приоритетом должны быть страны Западных Балкан. Греция будет делать выводы о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в ЕС после заключения Еврокомиссии.

В Кипре также заявляют, что они будут ожидать заключения Еврокомиссии, если оно будет удовлетворительным, то эта страна не будет выступать против вступления Украины в ЕС. Также власти Кипра хотят, чтобы в ЕС попали страны Западных Балкан.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство, что из-за некоторых стран Евросоюза уже несколько недель не может ввести против России шестой санкций пакет. Глава государства подчеркнул, что Кремль получает от европейцев почти по миллиарду евро в день за поставку энергоресурсов.

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