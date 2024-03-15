Две трети украинцев поддерживают идею введения союзнических войск в Украину — Виктор Ющенко

Третий Президент Украины Виктор Ющенко выступил с открытой лекцией по теме: "Архитектура глобальной безопасности: Украина и Европа перед лицом войны", собравшая сотни слушателей со всех концов Швейцарии в Цюрихском университете. Изображая последнее течение событий во время войны между Украиной и Россией, он заявил, что, несмотря на трудности, которые переживает сегодня Украина, благодаря стойкости ее национального духа, можно с уверенностью сказать зарубежной аудитории, что в несправедливой войне с агрессором "Украина уже победила".

Это подтверждает также то, по его словам, что в ее поддержке настроения европейского политикума радикально изменились и продолжают меняться. Это видно хотя бы по позиции канцлера Германии Олафа Шольца. Если в самом начале Украина получала от немецкого народа только защитные каски и пакеты первой медицинской помощи, то сейчас наша страна располагает практически всеми видами немецкого вооружения, за исключением только ракет дальнего действия Taurus, предназначенных для высокоточных ударов по позициям врага. Хотя до сих пор, по признанию Виктора Ющенко, некоторые наши союзники предоставляют боеприпасы и оружие еще "мало и поздно".

Виктор Ющенко ответил также на вопросы известных представителей академической науки, швейцарских политиков и послов иностранных государств о предстоящих перспективах переговоров между Украиной и Россией. По словам Президента, это возможно только при полной капитуляции агрессора. По его мнению, такой сценарий вполне реалистичен, поскольку даже в США накануне президентских выборов по меньшей мере 65 процентов американцев стоят на позициях поддержки Украины в ходе войны.

Очерчивая контуры будущей украинской победы, Виктор Ющенко риторически спросил также о планах российской демократии во временном промежутке, может ли она стать лидером политических процессов в РФ. Бывший президент Украины уточнил, что сейчас об этом говорить еще рано.

Виктор Ющенко прочитал лекцию по теме "Архитектура глобальной безопасности: Украина и Европа перед лицом войны". Фото: Василий Заря

Комментируя предложение Эммануэля Макрона о введении в Украину ограниченного контингента союзнических войск, Виктор Ющенко выразил уверенность, что не менее двух третей украинского народа разделяют эту идею президента Франции. По словам третьего главы Украинского государства, лично он очень ценит декларацию французского коллеги. В частности, потому, что 90% европейских политиков, наверное, думают тоже таким образом, однако по разным причинам не обнародуют свои намерения публично. По мнению Ющенко, то, как выразился Эммануэль Макрон, вызывает высочайшее одобрение.

Комментируя открытый доклад Ющенко, профессор и доктор наук, директор Института Европы Андреас Келлерхалс сказал, что находится под большим впечатлением от сильного выступления бывшего главы Украинского государства. По его словам, это уже вторая публичная встреча с Ющенко в Цюрихском университете, поскольку первую он слышал еще во время приезда известного украинского политика еще при его президентской каденции. Как сказал известный швейцарский ученый, доклад оправдал его высокие ожидания. Профессор Келлерхалс заверил, что швейцарское общество приложит все усилия для освобождения Украины и завершения войны.

Автор: Василий Зоря

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