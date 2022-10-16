Две тысячи "зеков": Зеленский сообщил, куда именно оккупанты бросили преступников против ВСУ

За прошедшие сутки существенных изменений на фронте не было.
В ключевые горячие точки на Донбассе — Соледар и Бахмут, где продолжаются очень тяжелые бои, против ВСУ оккупанты бросили всех, кого могли, в том числе и две тысячи преступников с большими сроками наказания.
Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении.
"Это "зеки" с большими сроками наказания за тяжкие преступления. Их на фронте удерживают не только деньгами, но и обещанием амнистии. Вот так российское государство спонсирует террор — ищет по тюрьмам убийц и обещает им свободу, если они будут убивать снова. Кто-то в мире еще сомневается, следует ли официально признавать Россию государством-террористом? Вряд ли", — отметил президент.
Он выразил благодарность всем украинским воинам, героически удерживающим позиции и под Бахмутом, и под Соледаром, и на всех других направлениях, где сейчас продолжаются боевые столкновения — на востоке, на юге государства.
Зеленский особо отметил следующие подразделения ЗСУ:
- на Южном направлении 60-ю Ингулецкую пехотную бригаду,
- 17-ю отдельную танковую Криворожскую бригаду им. Константина Пестушка,
- 128-ю отдельную горно-штурмовую Закарпатскую бригаду,
- 59-ю отдельную мотопехотную бригаду имени Якова Гандзюка за слаженные действия на Херсонском направлении и результативное уничтожение вражеской техники.
"Я благодарю и Херсонскую зенитную ракетную бригаду за успешную защиту нашего неба от иранских дронов и российской авиации", — добавил он.
Отдельно он отметил те подразделения, которые обеспечили результат в пополнении обменного фонда, что по его словам, очень важно: каждый, кто берет в плен русских военных, обеспечивая возможность освобождать наших героев.
Президент также поблагодарил:
- 54-й отдельный разведывательный батальон им. Михаила Тиши,
- 80-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду,
- 92-ю отдельную механизированную бригаду, во время наступательных действий существенно повысили шансы возвращать украинцев домой.
"Мы помним о наших людях, которых содержат в России. Мы должны увольнять их и должны уволить их всех, не оставляя врагу никого. Но для этого нам нужно брать в плен кафиров — как можно больше", — завершил Зеленский.
Напомним, ВСУ успешно отразили атаки армии РФ в Донецкой области, но враг продолжает сосредоточивать усилия на попытках выхода на административную границу Донбасса, а также на содержании захваченных районов Харьковской, Луганской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областей.
По состоянию на 15 октября, по данным Генерального штаба РФ, общие боевые потери среди личного состава российских кафиров составляют около 64 700 тысяч человек. Данные уточняются.
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