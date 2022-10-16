Две тысячи "зеков": Зеленский сообщил, куда именно оккупанты бросили преступников против ВСУ

За прошедшие сутки существенных изменений на фронте не было.

В ключевые горячие точки на Донбассе — Соледар и Бахмут, где продолжаются очень тяжелые бои, против ВСУ оккупанты бросили всех, кого могли, в том числе и две тысячи преступников с большими сроками наказания.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении.

"Это "зеки" с большими сроками наказания за тяжкие преступления. Их на фронте удерживают не только деньгами, но и обещанием амнистии. Вот так российское государство спонсирует террор — ищет по тюрьмам убийц и обещает им свободу, если они будут убивать снова. Кто-то в мире еще сомневается, следует ли официально признавать Россию государством-террористом? Вряд ли", — отметил президент.

Он выразил благодарность всем украинским воинам, героически удерживающим позиции и под Бахмутом, и под Соледаром, и на всех других направлениях, где сейчас продолжаются боевые столкновения — на востоке, на юге государства.

Зеленский особо отметил следующие подразделения ЗСУ:

на Южном направлении 60-ю Ингулецкую пехотную бригаду,

17-ю отдельную танковую Криворожскую бригаду им. Константина Пестушка,

128-ю отдельную горно-штурмовую Закарпатскую бригаду,

59-ю отдельную мотопехотную бригаду имени Якова Гандзюка за слаженные действия на Херсонском направлении и результативное уничтожение вражеской техники.

"Я благодарю и Херсонскую зенитную ракетную бригаду за успешную защиту нашего неба от иранских дронов и российской авиации", — добавил он.

Отдельно он отметил те подразделения, которые обеспечили результат в пополнении обменного фонда, что по его словам, очень важно: каждый, кто берет в плен русских военных, обеспечивая возможность освобождать наших героев.

Президент также поблагодарил:

54-й отдельный разведывательный батальон им. Михаила Тиши,

80-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду,

92-ю отдельную механизированную бригаду, во время наступательных действий существенно повысили шансы возвращать украинцев домой.

"Мы помним о наших людях, которых содержат в России. Мы должны увольнять их и должны уволить их всех, не оставляя врагу никого. Но для этого нам нужно брать в плен кафиров — как можно больше", — завершил Зеленский.

Напомним, ВСУ успешно отразили атаки армии РФ в Донецкой области, но враг продолжает сосредоточивать усилия на попытках выхода на административную границу Донбасса, а также на содержании захваченных районов Харьковской, Луганской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областей.

По состоянию на 15 октября, по данным Генерального штаба РФ, общие боевые потери среди личного состава российских кафиров составляют около 64 700 тысяч человек. Данные уточняются.

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