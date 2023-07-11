Две вражеские цели за два часа уничтожили на Бахмутском направлении бойцы 30 бригады: видео

Бойцы сожгли со "Стугны-П" вражеский пикап с личным составом и боеприпасами, а также МТЛБ.

Две цели за два часа уничтожили "птуристы" 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского на Бахмутском направлении.

Об этом говорится в сообщении на странице 30 ОМБр в Facebook.

"Очень удачной выдалась ночь для одного из "противотанковых" расчетов 30 ОМБр. Сначала бойцы сожгли со "Стугны-П" вражеский пикап с личным составом и боеприпасами. А как-только сменили позицию, увидели на горизонте МТЛБ и также превратили его в мусор. Темная украинская ночь превратилась в файер-шоу! Что стало своеобразным подарком для командира отделения, который накануне праздновал день рождения", — говорится в сообщении.

2 цели за 2 часа уничтожили «птуристы» 30 ОМБр на Бахмутском направлении Очень удачной выдалась ночь для одного из «противотанковых» расчетов 30 ОМБр. Сначала бойцы сожгли со «Стугни-П» вражеский пикап с личным составом и боеприпасами. А только что изменили позицию, как увидели на горизонте МТЛБ и также превратили его в хлам. Темная украинская ночь превратилась в файер-шоу! Что стало своеобразным подарком для командира отделения, накануне праздновавшего день рождения. #30омбр #30ombr #ПТУРы30омбр #Соледарь #Бахмут Опубликовано 30-я отдельная механизированная бригада им. князя Константина Острожского Вторник, 11 июля 2023 г.

Напомним, с начала контрнаступления на Бахмутском направлении Силы обороны освободили 24 кв. км, за неделю – 4 кв. км.

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