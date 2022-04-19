Две вражеские ракеты попали по Николаевскому зоопарку (фото)

Директор Николаевского зоопарка не сообщил, пострадали ли животные в результате попадания ракет.

Сегодня ночью, 19 апреля, две ракеты российских оккупантов прилетели на территорию зоопарка в Николаеве.

Об этом сообщил директор зоопарка Владимир Топчий.

"Еще два "подарка" за ночь", - написал он.

Facebook: Владимир Топчий

Напомним, кота Степана из Харькова номинировали на самую престижную международную премию блогеров.

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