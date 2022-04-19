Две вражеские ракеты попали по Николаевскому зоопарку (фото)

Директор Николаевского зоопарка не сообщил, пострадали ли животные в результате попадания ракет.
Сегодня ночью, 19 апреля, две ракеты российских оккупантов прилетели на территорию зоопарка в Николаеве.
Об этом сообщил директор зоопарка Владимир Топчий.
"Еще два "подарка" за ночь", - написал он.
Напомним, кота Степана из Харькова номинировали на самую престижную международную премию блогеров.
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