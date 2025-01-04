"Дверь тюрьмы откроется, а крышка гроба нет: офицер 155 бригады, бежавший в СЗЧ о крахе бригады

Офицер утверждает, что условия в лагере для военных во Франции, где проживали украинцы, походили на тюремные. Бойцов охраняли с собаками и дронами, чтобы они не сбежали.

Офицер 155-й бригады, причастный к созданию подразделения, рассказал о массовых случаях СЗЧ в бригаде и некомпетентности командования.

Об этом военный, также сбежавший в СЗЧ, на условиях анонимности рассказал в комментарии "Радио Свобода".

Мужчина рассказывает, что не является кадровым офицером, а закончил 20 лет военную кафедру, обучение на которой было почти формальным.

"Так как есть высшее образование, то сразу присвоили звание младшего офицера", — рассказал он.

Офицер был направлен в подразделение инженерного обеспечения бригады и назначен командиром взвода. Основная часть военнослужащих бригады – это мобилизованные. По его словам, если солдаты проходили курс базовой военной подготовки, то он его не проходил, потому что уже имел офицерское звание. Мужчина откровенно признает, что ни соответствующих знаний военного дела, ни необходимых навыков не имел.

"Парней, которые были рядовыми солдатами, их забирали каждый день на базовую общую военную подготовку. Я ее не проходил. Я подошел к командирам и говорю, а вы что-то будете нас выучить? Я понимаю, что людей вы набрали, в форму одели, но я не могу такую ответственность брать, управлять взводом и подвергать человека опасности. Мне ответили, что меня отправят на обучение во Францию", – говорит офицер.

Обучение во Франции – лагерь похож на тюрьму

Военный пробыл на учениях во Франции месяц, однако уверяет, что не получил необходимых навыков.

Мужчина утверждает, что условия в лагере для военных, где проживали украинцы, походили на тюремные.

"Полностью загорожена территория, где мы проживали. Французы ходили с собаками вокруг. Дроны ночью запускали над этой территорией. Забор был с колючей проволокой. Ну, каким-то образом и там умудрялись убегать. Честно говоря, если бы за нами не смотрели, как в тюрьме, там бы половина сбежала", – рассказывает военный.

Массовое СЗЧ

Неназванный офицер утверждает, что во Франции сбежало более полусотни бойцов. Еще больше ушли в СЗЧ уже в Украине.

По данным журналиста Юрия Бутусова, на ноябрь 2024 года в СЗЧ ушли более 1700 военных этой бригалы. Такую цифру подтверждает еще один военный, с которым пообщались журналисты издания.

"Лучше я пойду в СЗЧ, если поймают, то дверь тюрьмы, рано или поздно, откроется, а крышка гроба не откроется. Мы должны найти какой-то подход к людям. Их обеспечить соответствующим обучением. Выходит так, все молчат, приходит какая-то команда сверху, Ее надо выполнить. номер один", – говорит военный.

Напомним, журналист Юрий Бутусов рассказал о ненадлежащем формировании новой 155-й механизированной бригады "Анна Киевская", которая воюет под Покровском.

Он утверждает, что во время учения во Франции ее самовольно покинули 50 военнослужащих.

Позже Бутусов сообщил, что ГБР расследует обстоятельства формирования 155 ОМБр "Анна Киевская" и массовое СЗЧ.

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