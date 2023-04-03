"Двигаемся к ядерной войне": в Венгрии сделали возмутительное заявление по Украине

Венгрия убеждена, что поставки оружия Украине и санкции не стали теми мерами, которые помогли привести в мир.
В Венгрии продвигают нарратив, что Украина стремится вовлечь наибольшее количество западных стран в полномасштабную войну России против Украины.
Очередное заявление об этом сделал лидер фракции венгерской партии власти "Фидес" Мате Кошич.
В частности, он осудил "венгерских левых" и западные государства в целом – за отправку все более мощного оружия Украине, которое борется за независимость.
"Венгрия убеждена, что поставки оружия Украине и санкции не стали теми мерами, которые помогли привести в мир. Венгерские официальные лица также неоднократно заявляли, что для развязывания войны в Украине необходимы переговоры между Байденом и Путиным", — сказал Кошич.
Кроме того, он осудил "венгерских левых" и западные государства в целом. Тем временем венгерский лидер премьер-министр Орбан возмутился, что теперь в Украину присылают все больше и больше тяжелого оружия.
"Чем больше стран вовлекается в войну в Украине, тем быстрее мы движемся к мировой войне. А если будет мировая война, то это будет ядерная война", – заявил венгерский политик.
В то же время сама Россия, которую так защищает Венгрия, причислила Будапешт к списку "недружественных" стран, ведь страна присоединилась к антироссийским санкциям, введенным против кремлевского режима за войну против Украины.
Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что война в Украине стала "реальной угрозой" разрешения Третьей мировой войны из-за военной помощи, оказываемой странами Запада.
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