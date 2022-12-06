"Двигаются со скоростью танка": Кулеба рассказал о переговорах по предоставлению Украине Abrams и Patriot

Не может быть никаких табу в вопросе помощи Украине оружием для защиты всей Европы от вооруженной агрессии РФ.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, как двигаются переговоры с США по предоставлению Украине танков Abrams и зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны Patriot.

Об этом глава МИД Украины рассказал 6 декабря во время брифинга.

В частности, в ответ на вопрос, есть ли сдвиги по принятию Вашингтоном решения о поставках Украине танков Abrams, Кулеба ответил, что этот разговор непростой, но он движется.

"На каждой международной встрече, во время каждого контакта с Соединенными Штатами и на уровне президента, и на уровне руководителя его Офиса, и на моем уровне мы поднимаем темы и американских танков, и систем Patriot. И этот разговор по ряду причин непрост, но он движется. Безусловно, мне бы хотелось, чтобы он двигался со скоростью самолета, но он двигается со скоростью танка, поэтому занимает время", — сказал министр.

Более того, Кулеба подчеркнул, что Украина и дальше будет искать возможности для решения вопросов поставки любого вооружения.

"У нас здесь нет никаких запретных тем. И даже если бы теоретически нас кто-то попросил бы не поднимать тот или иной вопрос, мы все равно продолжили бы давить и искать возможности для решения", — сказал Кулеба и добавил, что Киев продолжает переговоры с Берлином относительно передачи Украине танков Leopard-2 и американской системы противовоздушной обороны Patriot.

Переговоры по передаче Украине Patriot

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал Германию передать Украине ЗРК Patriot, что стало бы историческим решением. Это произошло после того, как во время массированной атаки РФ в Польше упала ракета, убившая двух человек. После этого события Варшава обратилась к Берлину с предложением разместить Patriot в западных регионах Украины, чтобы защитить Европу.

После этих заявлений глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о начале переговоров с Германией о перспективах передачи американских ЗРК. В то же время в Минобороны ФРГ и Пентагоне отметили, что пока не планируют передавать Украине такие системы.

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