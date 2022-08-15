Движение бронетехники, солдат и тренировки Ан-26: наблюдатели рассказали о военной активности в Беларуси за сутки

За сутки в Беларуси заметили движение КАМАЗов, МАЗов и других бронемашин ВС РБ, а также полеты вертолетов.

Подробно о военной активности на территории Беларуси с 00:00 до 23:59 14 августа сообщил "Беларуски Гаюн".

Так, утром в 07:00 в Бресте замечены семь пустых автобусов на базе МАЗа ВС РБ. В 11:30 в направлении Брест — Полигон "Брестский" 38 едшбр. (Брестский район) летел вертолет Ми-8 ВВС РБ. В 12:50 по тому же маршруту летел самолет для высадки десанта над полигоном.

Через час с полигона "Брестский" 38 едшбр. (Брестский район) к северо-востоку летел вертолет Ми-8 ВВС РБ.

В 16:30 в Бресте вдоль границы к северу летел Ми-8 ВВС РБ. К вечеру в поселке Домачево (Брестский район) замечен Газ-66 белорусской армии.

Также в направлении полигон "Колодищи" — Военные части 68473 и 18580 Колодище (Минский район) двигались 20-25 БМП и 3 Урала (Кунг) ВС РБ.

На трассе М3, пгт. Плещеницы (Логойский район, Минская область) – Минск, видели тентовый КамАЗ с военными ВС РБ.

По трассе Р144, Иваново — д. Мохро (Ивановский район) двигался тентовый грузовик ВС РБ.

Тренировку Ан-26 ВВС РБ заметили в 14:30 на аэродроме "Мачулищи" — Юг.

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Днем в селе Витуничи (Докшицкий район, Витебская область) были замечены солдаты.

В 16:00 по трассе Р53, д. Пятевщина (Минский район, Минская область) – Слуцк (Минская область), двигался тентовый МАЗ ВС РБ.

Также в 17:20 на трассе М10, по направлению Калинковичи – Житковичи, зафиксировали движение бронемашин Волат и Dongfeng Mengshi армии Беларуси.

Напомним, в Сети опубликовали спутниковые снимки последствий взрывов на аэродроме "Зябровка" в Беларуси.

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