Движение российских колонн в сторону Черниговщины: в ISW объяснили намерения оккупантов

Россия пытается создать условия для проведения операций под фальшивым флагом на границе с Черниговской областью.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что 23 февраля Оперативное командование "Північ" проинформировало, что разведка уже зафиксировала как колонны оккупантов с военной техникой без опознавательных знаков и личным составом, одетым в форму, похожую на украинскую, продвигаются в районы границы Черниговской области.

В ОК "Північ" объяснили, что целью этих операций под фальшивым флагом является попытка обвинить войска Украины в нарушении территориальной целостности неопределенной страны, имея в виду, скорее всего, Беларусь.

"Возможно, Кремль готовит атаки под фальшивым флагом, чтобы втянуть Беларусь в войну", — отмечают аналитики.

ISW продолжает утверждать, что нападение Беларуси или России на северные украинские регионы маловероятно, но Кремль стремится дожать Лукашенко или обвинить Украину в расширении войны, чтобы подорвать поддержку Киева.

"Такая операция под фальшивым флагом также может быть направлена на закрепление украинских сил на северной границе с целью ослабления украинской обороны на востоке Украины и подготовки к контрнаступательным операциям", — добавили аналитики.

Ранее стало известно, что украинская разведка зафиксировала движение колон военной техники в районе границы с Черниговской областью.

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