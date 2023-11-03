Движение сопротивления в действии: в России сожгли автомобиль гендиректора предприятия, производящего боеголовки к ракетам

В Нижнем Новгороде, что в России, движение сопротивления сожгло автомобиль гендиректора предприятия, производящего боеголовки к ракетам.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУР Украины.

Как стало известно, автомобиль Volvo с регистрационным номером Н622НН 152 сгорел в ночь со 2 на 3 ноября. Принадлежал автомобиль гражданину РФ Кузнецову Игорю Александровичу — он занимает должность генерального директора акционерного общества "госНИИмаш".

“Указанное предприятие – ведущее в сфере разработки и изготовления боевых частей для российских ракет, которыми террористическая москва наносит удары по объектам в Украине. Акцию сожжения личного автомобиля гендиректора провели представители движения сопротивления. Каждый причастный к военным преступлениям, убийствам украинцев и разрушениям инфраструктуры нашего государства никогда и нигде не сможет чувствовать себя в безопасности. Охота продолжается”, — подчеркнули в ГУР.

Авто гражданину РФ Кузнецову Игорю Александровичу

Напомним, что в украинской разведке высказались о возможности устранения Путина в РФ.

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