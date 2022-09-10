Движение ВСУ по разным направлениям фронта продолжается: Зеленский рассказал о результатах украинского контрнаступления

С начала сентября во время контрнаступления ВСУ освободили от оккупантов уже около 2 тысяч километров украинских территорий.

Глава государства Владимир Зеленский подчеркнул, что украинская армия будет гнать оккупантов до границы с РФ, потому что "в Украине им места нет и не будет".

О результатах контрнаступательных действий сообщил украинский президент Владимир Зеленский в традиционном видеообращении вечером 10 сентября.

"Движение наших воинов на разных направлениях фронта продолжается. В настоящее время в рамках активных действий с начала сентября освобождены уже около 2 тысяч километров нашей территории. Российская армия на днях демонстрирует лучшее, что умеет, – показывает спину. И, в конце концов, это неплохой выбор для них – убегать. Оккупантам в Украине места нет и не будет. Однако я подчеркиваю еще раз: если кто-то из российских военных или силовиков боится сейчас возвращаться в Россию, мы гарантируем каждому, кто будет задержан нашими воинами, поведение согласно Женевским конвенциям", – сказал он.

Также Зеленский традиционно поблагодарил всех, кто деоккупирует украинские населенные пункты.

"Благодарю сегодня бойцов 15-го Славянского полка Национальной гвардии Украины, которые отличились на Харьковском направлении. Спасибо за обеспечение ситуации в Балаклее воинам 214-го отдельного стрелкового батальона, которые вместе с подразделениями Главного управления разведки, Сил специальных операций, спецназначенцами Нацгвардии и полицией вернули полный контроль в город. Спасибо всем нашим защитникам, защитницам, которые на этой неделе сделали еще ощутимее приближение главного, что нам нужно – нашей победы", — выразил искреннюю благодарность украинский президент.

Напомним, на фоне контрнаступления украинских защитников на юге российско-оккупационные "власти" пытаются военно усилить Херсон.

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