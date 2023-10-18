Двое детей остались без матери: детали гибели 31-летней женщины на Днепропетровщине из-за российской ракеты (видео)

В результате ракетного удара по Днепропетровщине 18 октября погибла 31-летняя женщина. У нее осталось двое маленьких детей.

Об этом сообщает Телеграмма-канал Новости.LIVE.

В сети появилось видео с родственницей погибшей женщины, опубликованное местным Телеграмм-каналом. Женщина рассказала, что в момент взрыва погибшая Екатерина находилась дома вместе с детьми.

Вражеская ракета попала прямо в детскую комнату. Без матери остались двое детей: 13 лет и 1,5 года. Дети, к счастью, выжили.

Дети сейчас с родными. Также местные жители рассказали, что муж погибшей, отец детей служит в ВСУ и защищает нашу страну от врага.

РФ атаковала Обуховку на Днепропетровщине: погибла женщина, у которой осталось двое детей



При взрыве младшая дочь погибшей была дома вместе с мамой. К счастью, девочка выжила.



Ранения получили четыре человека, среди которых троих госпитализировали. #RussiaIsATerroristState #Днепр pic.twitter.com/e8NZBxkSbx — Новости.LIVE (@novynylive) October 18, 2023

Напомним, российские кафиры утром 18 октября нанесли удар по Днепру, в результате чего есть погибшие и пострадавшие.

Как отмечается, удар по городу раздался во время воздушной тревоги. Местные жители слышали несколько взрывов, после этого в соцсетях появилось фото столба дыма. Предварительно погибла женщина.

Позже мэр города Борис Филатов сообщил, что в результате удара со стороны оккупантов погибли и пострадали.

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