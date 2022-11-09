Двое раненых при обстреле Днепра "Шахедами" в тяжелом состоянии: медики о состоянии пострадавших

Ночная атака «Шахедами» по Днепру, привела к ранению 4 человек, двое – в тяжелом состоянии.

Двое раненых при обстреле Днепра "Шахедами" в тяжелом состоянии, еще двое остаются в реанимации, говорится в ТСН.

После попадания три тысячи квадратных метров складов логистической компании находились в огне. Россияне ночью запустили стаю «Шахедов» по Днепру с временно оккупированной территории Запорожской области. Громкие взрывы слышали в разных районах города. Чудом не пострадали спасатели: они тушили пожар, когда дроны-камикадзе россияне снова направили.

Пять дронов-камикадзе сбили силы противовоздушной обороны, еще три-таки долетели до цели. После первого попадания спасатели как раз тушили пожар, когда возобновилась атака с неба. “Это непосредственно было слышно – как эти мотороллеры летят над головой. Затем пошли в пике и нанесли удар по этим складским помещениям. Как мотороллер, только в воздухе. Мы его не видели, потому что дул очень сильный туман, но по звуку мы его определили сразу”, — рассказывает начальник оперативно-координационного центра ГУ ГСЧС в Днепропетровской области Олег Кушнирук.

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Чрезвычайники успели вынести из эпицентра взрыва троих раненых работников и отбежать на безопасное расстояние. Во время разведки территории уже позже нашли еще одного пострадавшего. Мужчина после первого удара решил вернуться по документам, но дроны ударили снова.

Четверо раненых в реанимации с минно-взрывными ранениями, все в реанимации — им от восемнадцати до сорока пяти лет. "Политравма означает повреждение нескольких органов и систем, травмы грудной клетки, брюшной полости, переломы конечностей. Есть травмирование магистральных сосудов нижней конечности. Два из них – более тяжелые. Ага, я надеюсь, что с ними все будет хорошо, потому что врачи делают все возможное и невозможное”, — отмечает заместитель председателя областного Департамента здравоохранения Алексей Григорук.

В общей сложности рашисты выпустили по составу три «Шахеда». Обломки иранских дронов с надписью «Герань» разбросаны по территории.

После того, как наконец прекратилась атака с неба, спасатели еще час тушили пожар, ущерб еще подсчитывают. На пепелище разбирают уцелевшие товары, все не военное предназначение.

Били россияне и по Никопольскому району из тяжелой артиллерии и систем залпового огня. В общинах разбиты жилые дома, предприятие и линии электропередачи.

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