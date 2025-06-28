Двое российских военных сдались в плен украинским дронам на Донецком направлении: появилось видео

Украинский дрон вместо гранат сбросил россиянам воду и записку с инструкциями

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Двое российских военных сдались в плен украинским дронам на Донецком направлении.

Об этом сообщает пресс-служба проекта «Хочу жить» в Telegram.

Отмечается, что разведчики 122 отдельного батальона 133 бригады теробороны заметили прячущихся в посадке «потеряшек», но вместо гранат сбросили им воду и записку с инструкциями. Оба оккупанта явно не горели желанием испытывать судьбу и покорно пошли за украинскими «птичками».

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«Откроем секрет для российских военных: когда вас отправляют на очередной „мясной штурм“, вместо того, чтобы ловить сбросы и FPV-дроны, вы можете поступить как герои этого видео. Достаточно сложить оружие и жестами показать, что вы сдаетесь. Украинские военные заинтересованы в том, чтобы пополнять обменный фонд, плюс они получают поощрения за каждого пленного. Подтверждающих это случаев было уже предостаточно», — говорится в сообщении.

Дата публикации 15:26, 28.06.25 Количество просмотров 34 Двое российских военных сдались в плен украинским дронам на Донецком направлении

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Напомним, ранее в плен ВСУ попали граждане Китая Ванг Гуанцзюн и Чанг Ренбо. Они признались, что подписали контракт с армией РФ, хотя не имели ни одного боевого опыта.