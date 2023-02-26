Двое суток не был в части: как на Тернопольщине наказали военного, покинувшего службу

В Тернопольской области военный на двое суток покинул часть. Поэтому его оштрафовали на 3400 грн.

Об этом говорится в постановлении Зборовского районного суда Тернопольской области.

Как говорится в постановлении, военный 20 января 2023 в 8:00 вышел с территории воинской части и не появлялся там в течение двух суток. Впоследствии он вернулся.

На суде мужчина вину признал и отметил, что он временно покинул часть из-за "тяжких личных обстоятельств".

Суд признал военнослужащего виновным по ч.4 ст.172-11 Кодекса Украины об административных правонарушениях (в редакции, действовавшей на момент совершения нарушения) и оштрафовал на 3400 грн.

Напомним, в Кременецком районе Тернопольской области судили мужчину, который отказался от мобилизации. Однако на судебном заседании он захотел служить в армии.

Также в Волынской области к трем годам лишения свободы приговорили переселенца из города Соледар Донецкой области. Муж получил повестку, однако отказался воевать за Украину.

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