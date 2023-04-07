Двое военных РФ пострадали от взрыва в Брянской области возле границы с Украиной: что произошло

Двое российских военных подорвались на мине возле российско-украинской границы в Брянской области. Один из них погиб.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации канала, этот случай произошел рядом с поселком Запесочье. Автомобиль с военными наехал на мину, в результате чего один из солдат государства-агрессора погиб, а другой получил ранения.

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Инцидент произошел в том же Погарском районе Брянщины, куда наведывались бойцы так называемого "Русского добровольческого корпуса", которые, по их словам, воюют на стороне Украины.

Накануне они опубликовали видео, на котором раздают листовки местным жителям и совершают несколько выстрелов из гранатометов в селе Случовске, расположенном в нескольких километрах от места, где взорвалась мина.

В Минобороны РФ тогда утверждали, что возле села Случовска пограничники ФСБ и военные государства-агрессора обнаружили "группу диверсантов" из 15 человек, которую после боя оттеснили на территорию Украины.

Можно только догадываться, связаны ли между собой эти два события.

Напомним, 2 марта в России заявили об "атаке украинских диверсантов", якобы захвативших заложников в селе Сушаны Брянской области. Ответственность за диверсионную вылазку взял на себя "Русский добровольческий корпус" (РДК).

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