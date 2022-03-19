Двое жителей Тернополя вызвали полицию: считали друг друга диверсантами

Ни один из мужчин не оказался злоумышленником.

В Тернополе двое жителей вызвали полицию, считая друг друга диверсантами.

Об этом сообщили в Патрульной полиции Тернопольской области.

Отмечается, что конфликт возник между незнакомыми мужчинами. Они заподозрили друг друга в диверсионной деятельности.

Сначала один из мужчин сообщил полицию, что на автомобиле преследует двух подозрительных незнакомцев. Впрочем, впоследствии один из его оппонентов пожаловался полиции, что его преследователь подозрителен, вел себя агрессивно и угрожал оружием.

По предварительной информации правоохранителей, ни один из мужчин не оказался диверсантом. Впрочем, как выяснили полицейские, у мужчины с пистолетом не было соответствующих разрешений на владение оружием.

Как сообщалось, с начала полномасштабного вторжения России в Украину, 24 февраля, в Киеве задержано 127 диверсантов, в том числе 14 групп.

Кроме того, министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что большинство задержанных диверсантов являются гражданами Украины.

Читайте также: