Двоих детей, которых российские оккупанты принудительно вывезли из Мариуполя, вернули их родственникам

Двое детей, которые были принудительно вывезены из Мариуполя, вернули их родственникам, в том числе и дочь погибшего чемпиона Украины по водному поло.
Об этом сообщил телеграм-канал Офиса Омбудсмана Украины.
Отмечается, что отец 12-летней Киры Обедеинской, Евгений Обединский, неоднократный чемпион Украины по водному поло, погиб в г. Мариуполе. Дедушка хотел вернуть ребенка и установить над ним опеку. Также к Уполномоченному обращалась бабушка 9-летнего Ильи Матвиенко, мать которого погибла во время бомбежки г. Мариуполя. Бабушка осталась единственным родственником ребенка и хотела установить опеку над внуком.
Детей вывезли русские военные и их судьба и местонахождение оставались неизвестными.
По инициативе уполномоченного 15.04.2022 правительством урегулирован вопрос установления над детьми, потерявшими родителей на временно оккупированной территории или за пределами Украины, опеки/попечительства лицом, состоящим в семейных отношениях (в том числе крестными родителями).
"Откровенно радуемся вместе с семьями, что после всего, что пришлось пережить, дети наконец-то смогли вернуться в родные семьи", — отметили в Офисе омбудсмана.
Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 62-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.
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