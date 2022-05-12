Двоим братикам из Киевщины родные 10 дней не могли решиться рассказать, что их родителей убили россияне

В селе Шевченково без родителей остались двое братьев — 5-летний Серафим и 12-летний Тимофей - маму и папу оккупанты прицельно расстреляли еще в тот день, когда только зашли в село.

Сейчас мальчики живут со своей родной тетей и ее семьей. Их, как и другие пострадавшие от оккупации семьи под свою опеку взяли полицейские, говорится в ТСН.

На Броварщине, как и всюду, куда дошли россияне, по обе стороны дороги до сих пор стоят сожженные автомобили местных жителей. В этих авто люди пытались скрыться от оккупантов. Одна из таких семей жила в селе Шевченково, там сиротами остались два брата.

Младший Серафим ни на шаг не отходит от своего старшего Тимофея. Их родители погибли 8 марта, когда в село вошли оккупанты. Первым об этом узнал дядя ребят. «Беру телефон, а мне говорят, знакомый звонил по телефону: «Сергей, ваших родных расстреляли». Я сразу не понял. А он говорит, что Юлю и Сергея расстреляли», – рассказывает мужчина.

Утром Юлия и Сергей торговали на местном базаре, дети были дома. «Когда они услышали наступление вражеской техники, они пытались сесть в автомобиль и покинуть это место и ехать к детям, но российские военные расстреляли колонны», — говорят родные.

В салоне прострелена даже подвеска в виде трезубца, шансов выжить у супругов не было, они погибли на месте, не доехав домой каких-нибудь полсотни метров, но даже забрать их смогли не сразу. Рашисты позволили сделать это родным только на третий день. Труднее всего, говорит Сергей, было сказать об этом детям. «Мы не знали, как сказать. Вот как сказать детям, что убили родителей, и их больше не будет?», — говорит дядя мальчиков.

Братьев они с женой сразу же забрали к себе, но рассказать им правду тетя Елена смогла всего через 10 дней. «Утром мы встали, а Серафим говорит: «Папу и маму убили?» Тимофей говорит: "Это правда?" Я взяла его за руки, говорю, что это правда», — рассказывает она.

Елена с мужем уже оформила попечительство над младшим. Со старшим это сделать не так-то легко, он сын от первого брака. Его отец живет в Белоруссии. Мужчине сообщили о случившемся в соцсети, но он не ответил. Елена говорит, теперь у нее трое сыновей. Они и до этого всегда дружили семьями, жили в одной деревне, часто проводили время вместе. Ее сын учится с Тимофеем в одном классе. Поэтому хоть дома и места немного, но главное, что они все вместе.

Третий месяц ребята учатся жить без родителей. Не плачут и не боятся ничего, когда вместе, потому что друг для друга они сейчас самая большая поддержка и утешение. «Он боялся только быть без меня», – говорит Тимофей о младшем братце.

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