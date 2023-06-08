Двойники Путина: в разведке раскрыли, чем как выдают себя и где живут подставные диктаторы

Жители представители Путина могут в закрытых местах и под чрезвычайно придирчивой охраной.

Путин использует технологию двойников. Информация об этом основывается как на оперативных разведданных, так и оценках врачей-физиономистов и многих других специалистов.

Такое мнение высказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, сообщает УП.

В частности, о двойниках Путина, говорит Юсов, свидетельствуют его визиты к оккупированному югу.

Было очень большое отличие и в поведении, и во внешности "Путина". Он бы никогда не сел у того автотранспорта и в таком виде. Он бы не общался с условным местным населением, потому что мы понимаем, что доступ к живому Путину в Кремле даже для своих ограничений", — отмечает представитель разведки.

Примечательно, что Путин встречается даже с представителями иностранных стран на большом расстоянии и не пожимает руку, что свидетельствует о том, что те, которых мы видели в Мариуполе, на оккупированной Херсонщине – точно постановление и спектакль.

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В разведке добавляют, что жить представители Путина могут в закрытых местах и под чрезвычайно придирчивой охраной.

Также Юсов отмечает, что в отличие от российского диктатора, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко двойников нет.

"Слишком нетипичен. Поэтому я думаю, что кроме украинских пародистов никто бы и не мог претендовать на эту роль", — резюмирует Юсов.

Что известно о двойниках Путина?

Напомним, у российского диктатора Путина есть по меньшей мере три двойника и все реже появляется на публике по болезни.

Также известно, что на параде в Москве выступал и встречался с лидерами СНГ двойник российского президента Владимира Путина.

Кроме того, на временно оккупированные территории Украины – в Херсонскую и Луганскую области, приезжая один из двойников российского президента-диктатора Владимира Путина.