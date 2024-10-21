Двойной удар баллистикой по Кривому Рогу: известно о последствиях атаки во время эвакуации людей (видео)

В результате двойного удара баллистикой по Кривому Рогу пострадали мирные люди, среди которых оказалась 12-летняя девочка. Также в результате обстрела среди пострадавших оказался находившийся на дежурстве полицейский.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Патрульные помогали эвакуировать граждан с места атаки.

Момент второго взрыва зафиксировал нагрудный видеорегистратор.

На видео можно увидеть раненого правоохранителя, которому оказывают первую помощь. Он как раз помогал пострадавшим покинуть место атаки, когда прогремел второй взрыв.

"Спасибо всем службам, которые приобщились к ликвидации последствий, и просим граждан своевременно реагировать на сигналы воздушных тревог", — написали правоохранители.

Напомним, состояние раненой 12-летней девочки во время атаки врага по Кривому Рогу 21 октября, к счастью, удовлетворительное. Ребенка будут лечить дома. Среди пострадавших также 22-летний мужчина и женщины 36 и 63 лет. Всем оказали необходимую медпомощь.

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