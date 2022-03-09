Двух львов из Украины из-за войны эвакуировали в Бельгию (фото)

Двух львов из Украины из-за войны эвакуировали в Бельгию (фото)

Обстрелы Киева, где содержались львы, вызвали стресс и травмы.

Два молодых льва из Украины во время войны, которую развязала Россия, эвакуировали в приют в Бельгии. Оккупанты угрожали расстрелять животных под Киевом.

Об этом пишет New York Post.

Львы-близнецы по имени Царь и Джамиль, родившиеся в январе 2021 года, должны были быть переведены в Бельгию в мае. Украинские власти изъяли их у частных владельцев, которые плохо обращались с животными.

Однако вторжение России в Украину означало, что перемещение должно было произойти немедленно. Обстрелы Киева, где содержались львы, вызвали у них стресс и травмы, когда они прыгали и бились о свои клетки.

Биолог Фредерик Тулен, из бельгийского приюта рассказал о тяжелой пятидневной дороге львов из Киева. Она началась со встречи с российскими военными за пределами украинской столицы.

"Российская армия, они направили оружие на опекунов. Они угрожали убить животных. Смотрители сказали: "Нет, это наши животные". Если вы прикасаетесь к животным, вы должны сначала прикоснуться к нам", — сказал Тулен.

Фото: Natuurhulpcentrum VZW

В конце концов русская армия пропустила их. До польской границы их ждала долгая дорога.

В приюте в Бельгии сообщили, что близнецы-львы были аномально маленькими, им не хватало необходимых элементов, таких как кальций. Также специалисты определили, что животных кормили просроченным мясом. Рентгеновские снимки обнаружили у львов переломы костей.

Фото: Natuurhulpcentrum VZW

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