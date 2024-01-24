Двух операторов дронов бросили на штурм как пехоту и они погибли – журналист обратился к Залужному

По словам Бутусова, случаи направления в штурмовики операторов дронов не редки и продолжаются.

Двое профессиональных операторов дронов 74-го разведывательного батальона якобы бросили на штурм с автоматами как пехоту, и они погибли в бою.

Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов.

"С одним из них мы общались... Цель атаки была — отразить наблюдательный пункт батальона, который пришлось оставить, потому что эта временная и не укрепленная позиция была полностью разрушена артиллерией противника. Атака совершенно не соответствовала обстановке на том участке фронта, где силы противника доминируют. Но командование 74-го разведбата это не учло, и замкомбата позывной "Первак" отправил дроводов в атаку с автоматами", — утверждает Бутусов.

По его словам, в результате запрета уничтожить противника и сопровождать атаку дронами, наша штурмовая группа атаковала без поддержки, а потому понесла тяжелые потери, и задача не была выполнена.

"Погибли люди, которые уничтожили много врагов и спасли много жизней на этой войне... К сожалению, из-за отсутствия в армии компетентных служебных расследований, из-за отсутствия натовской процедуры After action rewiew, случаи направления в штурмовики операторов дронов не редки и продолжаются", – пишет журналист.

Бутусов призвал руководство ВСУ издать приказ о запрещении проведения штурмовых действий без сопровождения дронами и запретить применять операторов дронов для любых других задач.

Также он затегал в посту главкома ВСУ Валерия Залужного. Головком лаконично дал знать, что взял проблему к сведению.

Официально в пресс-службе Генштаба ВСУ или этого подразделения на время публикации новости не отреагировали на инцидент.

Ранее воины ВСУ рассказали об уникальном украинском дроне, который обнаруживает танки и артиллерию оккупантов.

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