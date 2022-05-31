Двух российских оккупантов осудили за обстрелы Харьковской области

Двух российских оккупантов осудили за обстрелы Харьковской области

В Украине осудили двух российских артиллеристов, обстреливавших Харьковскую область.

Котелевский районный суд Полтавской области назначил им наказание в виде 11 лет 6 месяцев лишения свободы. Они признаны виновными по факту нарушения законов и обычаев войны.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

Прокуроры в суде доказали, что своими действиями оккупанты страны-агрессора разрушили объекты критической инфраструктуры и жилые дома в поселке Казачья Лопань Харьковского района и учебное заведение Дергачевского городского совета.

Обстрелы военнослужащие производили из населенного пункта Малиновка Белгородской области Российской Федерации. Однако уже после вторжения открывали огонь с территории Украины. Отмечается, что российские военные знали, что обстреливают гражданскую инфраструктуру и мирное население. В суде они полностью признали свою вину.

Напомним, в Соломенском суде Киева был оглашен приговор по делу российского военного, 21-летнего Вадима Шишимарина. Россиянина обвиняют в убийстве гражданского и инкриминируют 438 ст. Уголовный кодекс "Нарушение правил и обычаев войны". Рассмотрев все доказательства и обстоятельства дела, суд вынес приговор – пожизненное заключение Вадима Шишимарина.

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