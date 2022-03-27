Двумя коридорами удалось эвакуировать больше тысячи человек — Верещук

Двумя коридорами удалось эвакуировать больше тысячи человек — Верещук

Эвакуация проходила в Донецкой и Луганской областях.

В воскресенье, 27 марта, работали два гуманитарных коридора для Донецкой и Луганской областей. Удалось эвакуировать 1099 человек.

Об этом сообщила вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

Донецкая область

Из Мариуполя в Запорожье на собственном автотранспорте добрались 586 человек.

15 автобусов доехали до блокпоста на въезде в Бердянск и завтра утром должны быть поданы к месту сборов для эвакуации – улица Мелитопольское шоссе, 27, – возле городского спорткомплекса.

В Бердянске по улице Мелитопольское шоссе, 87-Б, для мариупольцев работает бесплатная дозаправка.

В Бердянске работают гуманитарные штабы для помощи мариупольцам:

3-62-76, 3-52-52

(097) 551-59-17

(050) 439-75-29.

Для получения необходимой помощи мариупольцы могут обращаться по телефонам колл-центра в Запорожье:

(095) 220-41-11

(067) 220-41-12

0-800-503-508

Луганская область

Гуманитарным коридором из Рубежного в Бахмут удалось эвакуировать 513 человек из городов Рубежное, Лисичанск, Северодонецк и Попасная.

Удалось также вытащить людей из хранилища под руинами хлебозавода и из укрытия школы №5.

"Женщины, дети, пожилые люди и люди с инвалидностью были спасены благодаря героизму патрульных полиции Луганской области. Несмотря на нарушение режима тишины со стороны оккупационных войск, они извлекли всех людей. В противном случае все 155 человек были просто обречены на ужасную смерть в подземном укрытии. Спасибо также главе Луганской областной военной администрации, который работал над организацией этой спасательной операции", — сказала Верещук.

В понедельник, 28 марта, гуманитарные коридоры должны заработать на Мариупольском направлении, в Сумской области.

Ирина Верещук о результатах работы гуманитарных коридоров за 27 марта

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