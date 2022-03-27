Двумя коридорами удалось эвакуировать больше тысячи человек — Верещук

Эвакуация проходила в Донецкой и Луганской областях.
В воскресенье, 27 марта, работали два гуманитарных коридора для Донецкой и Луганской областей. Удалось эвакуировать 1099 человек.
Об этом сообщила вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
Донецкая область
Из Мариуполя в Запорожье на собственном автотранспорте добрались 586 человек.
15 автобусов доехали до блокпоста на въезде в Бердянск и завтра утром должны быть поданы к месту сборов для эвакуации – улица Мелитопольское шоссе, 27, – возле городского спорткомплекса.
В Бердянске по улице Мелитопольское шоссе, 87-Б, для мариупольцев работает бесплатная дозаправка.
В Бердянске работают гуманитарные штабы для помощи мариупольцам:
- 3-62-76, 3-52-52
- (097) 551-59-17
- (050) 439-75-29.
Для получения необходимой помощи мариупольцы могут обращаться по телефонам колл-центра в Запорожье:
- (095) 220-41-11
- (067) 220-41-12
- 0-800-503-508
Луганская область
Гуманитарным коридором из Рубежного в Бахмут удалось эвакуировать 513 человек из городов Рубежное, Лисичанск, Северодонецк и Попасная.
Удалось также вытащить людей из хранилища под руинами хлебозавода и из укрытия школы №5.
"Женщины, дети, пожилые люди и люди с инвалидностью были спасены благодаря героизму патрульных полиции Луганской области. Несмотря на нарушение режима тишины со стороны оккупационных войск, они извлекли всех людей. В противном случае все 155 человек были просто обречены на ужасную смерть в подземном укрытии. Спасибо также главе Луганской областной военной администрации, который работал над организацией этой спасательной операции", — сказала Верещук.
В понедельник, 28 марта, гуманитарные коридоры должны заработать на Мариупольском направлении, в Сумской области.
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