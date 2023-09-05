Дымовой занавес не спасет: эксперт заявил, что третий удар по Крымскому мосту удивит всех

Сейчас украинские спецслужбы ищут маршруты и механизмы для нанесения третьего удара по Крымскому мосту.

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

“Мы можем беспилотниками доставать в любую точку Крыма, даже уничтожать некоторые объекты в Крыму. Но речь не о масштабных объектах типа Крымского моста. Беспилотник не уничтожит его даже целая волна беспилотников. Нанесут ему некоторые повреждения, но не уничтожат. Крымский мост можно уничтожить боеприпасом весом от 0,5 до 1 тонны, не меньше”, – говорит эксперт.

“Даже удар по опоре Крымского моста беком (без экипажным катером)… Там тоже было до тонны взрывчатки. Тогда наносится какое-то поражение, опять же, то, которое можно восстановить. У нас пока нет подтвержденных средств поражения, которые могут нанести мощный удар и вывести из строя Крымский мост. То есть пока нет ни крылатых, ни баллистических ракет”, — отметил Роман Свитан.

По его словам, безэкипажные катера будут пытаться пробиться, но россияне сейчас создали определенную систему обороны — боновые заграждения, заякоренные суда или корабли: «То есть они прикрыли мост, поэтому нужно подождать уже ракеты, которые стали на боевое дежурство, с боевой частью хотя бы в пол тонны”.

“Ракета типа “Гром-2” с дальностью даже 300 км может вывести из строя мост. Опять же вывести, но не уничтожить. Я думаю, если обозначили дальности такого рода, президент и Данилов это подтвердили, возможно, это действительно ракета”, — добавил эксперт.

“Дымовый занавес вряд ли убережет от удара, поскольку на конечном этапе в основном работают ракеты с инфракрасными головками самонаведения или радиолокационными. Хотя дымовой занавес может прикрыть точку удара для корректировки повторного удара. Заякоренные суда, которые они поставили сейчас вдоль моста на якорную стоянку, между ними натянули боновые сеточные заграждения… Да, они тоже прикроют от кораблей без экипажа до первого удара», — рассказал Роман Свитан.

“То есть первая волна беков может пройти через систему, а вторая волна в образовавшуюся брешь пройти. Можно найти ключ для обхода любых систем, которыми россияне прикрывают мост. Сейчас ищутся такие маршруты и механизмы, чтобы нанести удар по Крымскому мосту. Я думаю, что спецслужбы креативно подойдут к третьему удару по Крымскому мосту”, — резюмировал эксперт.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: РАССВЕТ: Третий удар по Крымскому мосту УДИВЛЯЕТ ВСЕХ! Дымовая завеса НЕ СПАСЕТ!

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал закон об административно-территориальном устройстве Автономной Республики Крым.

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