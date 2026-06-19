"Дырявое" небо над Москвой: военный эксперт назвал причину провала российской ПВО

Московская ПВО оказалась неспособна отразить массированную атаку дронов

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Российская противовоздушная оборона продемонстрировала критически низкую результативность при отражении массированных атак украинских ронов в июне. Несмотря на наличие современного технического оборудования, московские расчеты не смогли эффективно справиться с большим количеством целей.

Об этих системных проблемах россиян рассказал военный эксперт, генерал-лейтенант Игорь Романенко в эфире «Киев24».

Он подчеркнул, что даже при наличии автоматизированных систем управления эффективность защиты напрямую зависит от подготовки экипажей.

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«Фактически мощных проверок боем не было, и эти услуги для ведения боевых действий оказались не готовы. Именно в этом состоит большой смысл их низкой эффективности», — объяснил генерал.

Распределение целей и автоматизированное управление

Российская армия располагает специальными системами управления, которые способны автоматически распределять выявленные цели между имеющимися зенитными комплексами. Однако чем более массированным становится удар со стороны противника, тем сложнее враждебной технике быстро прорабатывать эту информацию.

По словам специалиста, масштабная атака создает критическую перегрузку, с которой очень трудно справиться без должного практического опыта. Технические средства для эффективного распределения у них есть, но для их успешного применения необходимы постоянные тренировки личного состава.

Нехватка боевого опыта расчетов

В отличие от подразделений на линии фронта столичные зенитчики долгое время находились в тылу и не проходили серьезной проверки боем. Именно это отсутствие реального боевого опыта явилось одной из главных причин низкой результативности враждебной противовоздушной обороны.

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Напомним, в ВСУ раскрыли тайну, чем именно Украина атаковала Москву . По словам военных, удары по российской столице оказались столь эффективными благодаря сочетанию разных типов БпЛА.

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