"Джанкой это очень жирная цель": эксперт рассказал, что хранили оккупанты на уничтоженном складе в Крыму

Перед утренними взрывами в Джанкое оккупанты стянули туда большое количество техники, боеприпасов и ПВО. Так что склады в оккупированном месте оказались очень соблазнительной целью.

Так, на складах во временно оккупированном Джанкое хранились, в частности, ЗРС С-400, ЗРПК "Панцирь-С1", "Грады" и различные САУ.

Об этом сообщил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"Я даже не сомневался, что Джанкой будет следующим", – написал он в своем Твиттере.

По словам Коваленко, в районе Джанкоя российские оккупанты значительно усилили ПВО.

"И это очень показательно, особенно с учетом того, какой потенциал был сконцентрирован в этой локации", – отметил эксперт.

Коваленко отметил, что в районе аэродрома россияне развернули восемь ЗРС С-400, по меньшей мере три ЗРК С-300, пять ЗРПК "Панцирь-С1". Кроме того, на аэродроме было сосредоточено 440 ТПК.

"Кстати, эти ТПК там были сконцентрированы в таком количестве не столько для защиты воздушного пространства, сколько для отправки в Херсонскую и Запорожскую области, для обстрелов Николаева и Запорожья. Особенно накануне и непосредственно 24 августа", — подчеркнул эксперт.

Коваленко также сообщил, что вблизи железнодорожной станции "Азовская" производилась разгрузка 17 ББМ, 10 САУ "Гвоздика", 7 САУ "Мста-С", 2-х САУ "Пион", 3 ед. РСЗО БМ-21 "Град", а также боеприпасов. Это без учета того, что уже "стояло и томилось под горячим крымским солнышком".

"Джанкой это очень жирная, жирная цель узловая транзитная. И эта очень жирная цель ждала своего времени. Как и другие цели ждут своего времени. Ведь на каждом объекте есть свой головотяп. Ага. Реинтеграция Крыма началась", — написал Коваленко.

Напомним, утром, 16 августа в Крыму раздались взрывы, поднялся огромный столб дыма.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя взрывы в Крыму в Twitter, сказал, что оккупированный российскими боевиками Крым — это всегда о взрывах складов и росте смертельной опасности для захватчиков.

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