Джанкой является ключевым узлом для российских операций на юге Украины – британская разведка

Ситуация для оккупантов в Крыму резко ухудшилась после серии взрывов.

Россия и Украина признали, что 16 августа под Джанкоем на севере Крыма взорвался склад боеприпасов. Там же были повреждены близлежащая железная дорога и электрическая подстанция.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Также, по сообщениям российских СМИ, дым поднимался у авиабазы в Гвардейском в центре Крыма.

"Причина этих инцидентов и масштаб ущерба еще не ясны, но российское командование, скорее всего, будет все больше озабочено очевидным ухудшением безопасности в Крыму, функционирующим как тыловой район для оккупации", — говорится в сообщении.

По данным британской разведки, в Джанкое и Гвардейском расположены два важнейших российских военных аэродрома в Крыму. Джанкой также является ключевым автомобильным и железнодорожным узлом, играющим важную роль в поставке российских операций на юге Украины.

Напомним, на складах во временно оккупированном Джанкое хранились, в частности, ЗРС С-400, ЗРПК "Панцирь-С1", "Грады" и различные САУ.

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