Джеджула о том, как оккупанты ворвались в дом его подруги: "Они уже подбухнули, начали вытаскивать ее из кровати"

Джеджула о том, как оккупанты ворвались в дом его подруги: "Они уже подбухнули, начали вытаскивать ее из кровати"

Шоумен Андрей Джеджула с началом полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины ушел в волонтеры и активно помогает ВСУ.

Как рассказал Андрей Джеджула, оказывается, именно он сдал российского оккупанта Михаила Романова Вооруженным силам. Об этом он рассказал в "Звездном пути":

"Ситуация произошла в Броварском районе, село Богдановка. Это был первый фиксированный ответчик, мы точно знаем, как его зовут. Человек, который убивал на глазах детей мужчин, а одну из женщин изнасиловали эти военные. Зовут Романов Михаил Сергеевич. Ему 32 года, под его командованием...", — начал рассказ Джеджула.

Он поделился, что его близкая подруга, как и большинство украинцев, в первые дни войны, опасаясь бомбардировки Киева, уехали в пригород. И женщина очутилась таким образом в Богдановке:

"Она рассказывает: "Сидим на даче, и смотрим выходят из танка, идут к нам, какое-то подразделение". Они насчитали человек 11, на самом деле их было 17. Начали ходить по домам, стрелять в дома: "Русская армия, я офицер, мы солдаты русские, мы вам зла не желаем, мы с мирными не сражаемся. Есть что поесть?...". Они их накормили. Они там сидели: "Не беспокойтесь, дайте мы посмотрим". Раз поели пришли. Два пришли. Моя подруга такая, она может разговорить кого угодно. Начался разговор. И он в процессе рассказал и как его зовут, и что мы б с тобой поженились, а давай "ВКонтакте" найдемся. Узнала есть ли у него жена, как ее зовут", — рассказал Джеджула.

Джеджула с началом войны ушел в волонтеры / Фото: instagram.com/djedjula

Потом, рассказывает шоумен, посреди ночи эти оккупанты под градусом ворвались в дом его подруги:

"Посреди ночи, они уже подбухнули, начали вытаскивать ее из кровати, от ребенка: "Ты пойдешь с нами, война, нам за это ничего не будет". А она разворачивается и уходит, он стреляет возле уха, возле головы. Пугает. Говорит: "Ты дура, мы через час вернемся." И когда они ушли, через два часа прибегает женщина из соседнего дома одна, после того другая. У одного - мужа убили на глазах, 5-летнего ребенка закрыли в погребе, ее насиловали вдвоем. У второй было на глазах, у 11-летней девочки сначала прострелили руку и после того в голову добили", — рассказал об ужасах Джеджула.

Когда подруга Андрея уже была в безопасности и рассказывала ему подробности тех страшных событий, Джеджула поинтересовался, как именно звали оккупанта, который с ней разговаривал и как его можно было найти через соцсеть:

"Говорю ей: "Ану проверяй". Она проверяет, находит, мне присылает фотки. Я говорю: "Ты уверена, что это он?". Она говорит: "Да, на 100%", — поделился Джеджула.

Он запостил несколько постов в Instagram, который пошерили и наконец отыскали российского военного.

Отметим, как на днях сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова, Михаила Романова — военнослужащего 239-го полка 90-й гвардейской танковой Витебско-Новгородской дивизии с РФ ожидает наказание за совершенное преступление. Его будут судить в Украине за то, что он убил гражданского и изнасиловал его жену.

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