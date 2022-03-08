Дженнифер Энистон выразила восхищение героизмом украинских женщин

Актриса также призвала поклонников поддержать Украину.

Голливудская актриса Дженнифер Энистон поздравила украинок с Международным женским днем.

В своем Instagram звезда сериала "Друзья" опубликовала серию фото наших защитниц и выразила восхищение ими.

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"Думая о женщинах и девушках в Украине и во всем мире, которые сегодня героически борются за свою страну и людей — как солдаты, как матери, как организаторы, как попечители беженцев, как протестующие, как журналистки... Этим женщинам, которые рискуют своей жизнью в Украине и в соседних странах: вы невероятны и весь мир за вами", – написала она.

Также знаменитость призвала поклонников поддержать Украину. Дженнифер запостила ссылку на волонтерские проекты, в частности, Вернись живым, World Central Kitchen и Красный крест.

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