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"Джентельмены удачи": в Ростовской области РФ ищут группу "вагнеровцев", сбежавших от войны в Украине

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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"Джентельмены удачи": в Ростовской области РФ ищут группу "вагнеровцев", сбежавших от войны в Украине

Фото: из соцсетей

Шесть заключенных, которых завербовали в ППК "Вагнера", покинули "учебный центр" на оккупированной территории Луганщины с оружием.

В соседней с Украиной Ростовской области РФ объявили розыск шестерых бывших узников, находившихся в так называемом "учебном центре" ЧВК Вагнера на оккупированной территории Луганской области.

В местных пабликах активно обсуждают побег вооруженных преступников, сообщает местный портал DonDay, в распоряжении которого оказалась ориентировка на розыск.

По предварительной информации, заключенные сбежали в период с 21 по 22 декабря. Среди них – трое граждан Узбекистана и по одному России, Белоруссии и Киргизии.

© из соцсетей
Фото: из соцсетей

Их фамилии и другие подробности, в частности, за что "джентльмены удачи" отбывали наказание, не приводятся.

Как известно, ЧВК "Вагнера" активно вербует заключенных российских колоний для участия в войне в Украине.

Напомним, российских заключенных, завербованных в ЧВК "Вагнера", бросают в бой как "пушечное мясо" для штурма украинских позиций. Всего в российских тюрьмах в ЧВК "Вагнера" удалось завербовать 23 тысяч человек

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Дата публикации
Просмотры
256
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