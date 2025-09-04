Джонсон намекнул, как Трамп может завершить войну в Украине до конца 2025 года

Борис Джонсон / © Associated Press

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что до конца 2025 года вполне реально завершить войну в Украине.

В интервью для GB News Джонсон подчеркнул, что ключевая роль в этом принадлежит президенту США Дональду Трампу.

"Я думаю, если Дональд Трамп будет оказывать необходимое давление, а затем его поддержат Великобритания и Европа, то думаю, здесь могут произойти реальные изменения, и эта война может закончиться до конца года", - сказал он.

По словам Джонсона, особенно важно усиление санкций против России. Он считает, что интуиция Трампа подтолкнет его к более решительным действиям, которые могут вынудить Кремль сесть за стол переговоров.

Ранее президент Финляндии Александер Стубб выразил скептицизм по поводу быстрого достижения мира.