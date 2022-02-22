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Джонсон назвал ввод войск РФ на Донбасс "вторжением" и призвал "подготовиться к следующему этапу плана Путина"

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Джонсон назвал ввод войск РФ на Донбасс "вторжением" и призвал "подготовиться к следующему этапу плана Путина"

Associated Press

Британский премьер отметил, что Россия отказываться принимать Украину как страну.

Премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что введение российских военных на территорию ОРДЛО, временно оккупированных страной-агрессором, является вторжением.

Об этом он сказал во время выступления 22 февраля.

"Введение российских войск на независимые территории Украины приравнивается к вторжению. Отрицая легитимность Украины как государства и представляя ее как "угрозу" России, господин Путин создает повод для полномасштабного наступления", — сказал Борис Джонсон.

Премьер-министр также сказал, что "мы должны подготовиться к следующему этапу плана Путина" и что это может включать "наступление почти 200 000 военных".

"Если случится хуже всего, тогда европейская нация с населением 44 миллионов мужчин, женщин и детей станет целью полномасштабной захватнической войны. Это было бы сделано без всякого оправдания... с абсурдных и даже мистических причин", — добавил он.

Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о признании самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". Он также подписал соответствующий указ и договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и ЛДНР. Путин также поручил ввести в ОРДЛО российские войска.

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что признание Путиным "независимости" созданных Россией квазиобразований на временно оккупированных территориях Украины — так называемых "ЛНР" и "ДНР" — является эскалационным шагом.

Украинская сторона понимает все возможные риски, связанные с этим, а потому еще раз призывает РФ решать вопросы по Донбассу дипломатическим путем.

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