Джонсон назвал ввод войск РФ на Донбасс "вторжением" и призвал "подготовиться к следующему этапу плана Путина"

Джонсон назвал ввод войск РФ на Донбасс "вторжением" и призвал "подготовиться к следующему этапу плана Путина"

Британский премьер отметил, что Россия отказываться принимать Украину как страну.

Премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что введение российских военных на территорию ОРДЛО, временно оккупированных страной-агрессором, является вторжением.

Об этом он сказал во время выступления 22 февраля.

"Введение российских войск на независимые территории Украины приравнивается к вторжению. Отрицая легитимность Украины как государства и представляя ее как "угрозу" России, господин Путин создает повод для полномасштабного наступления", — сказал Борис Джонсон.

Премьер-министр также сказал, что "мы должны подготовиться к следующему этапу плана Путина" и что это может включать "наступление почти 200 000 военных".

"Если случится хуже всего, тогда европейская нация с населением 44 миллионов мужчин, женщин и детей станет целью полномасштабной захватнической войны. Это было бы сделано без всякого оправдания... с абсурдных и даже мистических причин", — добавил он.

Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о признании самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". Он также подписал соответствующий указ и договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и ЛДНР. Путин также поручил ввести в ОРДЛО российские войска.

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что признание Путиным "независимости" созданных Россией квазиобразований на временно оккупированных территориях Украины — так называемых "ЛНР" и "ДНР" — является эскалационным шагом.

Украинская сторона понимает все возможные риски, связанные с этим, а потому еще раз призывает РФ решать вопросы по Донбассу дипломатическим путем.

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