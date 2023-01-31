Джонсон ожидает победы Украины уже в 2023-м: экс-премьер Британии сказал, какие условия нужны

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что Украина может освободить все свои территории уже в 2023 году. Это произойдет только в том случае, если Западные страны не будут медлить с поддержкой.

Об этом он заявил 31 января во время встречи с журналистами в Украинском доме в Вашингтоне, передает Укринформ.

Экспремьер Великобритании убежден, что скорейшее окончание войны и возвращение суверенитета Украины будет на пользу всем странам, в том числе и стране-агрессорке России.

"Мы должны сделать так, чтобы наши украинские друзья получили то, что им нужно, чтобы как можно скорее выгнать россиян со всей территории Украины", — добавил Джонсон и в то же время отметил, что "помощь Украине должна идти без задержек".

Также читайте Зачем Путин угрожал Джонсону ракетами: объяснение эксперта

Он добавил, что с "катастрофой", которую совершил Путин, нужно покончить как можно быстрее и подчеркнул: "То, что делают украинцы – и я видел это собственными глазами несколько раз – это борьба от имени всех (нас), они борются за свободу по всему миру".

Между тем один из спикеров британского правительства, 31 января заявил, что Великобритания пока не рассматривает поставки Украине истребителей и назвал этот шаг "непрактичным".

Однако, по танкам, то Challenger в Украине, по словам министра оборонных закупок Британии Алекса Чокла, должны появиться в конце марта 2023 года. До этого времени планируется подготовить украинские экипажи для этой бронетехники.

Читайте также: