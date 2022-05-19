Джонсон пообещал Зеленскому новое оружие для Украины: что именно приедет из Великобритании

Джонсон пообещал Зеленскому новое оружие для Украины: что именно приедет из Великобритании

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Лидеры стран обсудили ряд вопросов, в частности, военную поддержку Украины и глобальную продовольственную безопасность.

Об этом говорится на правительственном сайте Великобритании.

Кроме дополнительной помощи в размере 1,3 млрд фунтов, о которой стало известно недавно, Джонсон предложил поддержку обороны Украины. Речь идет в частности о поставках Украине артиллерии большой дальности, противокорабельных ракет и беспилотных дронов.

Лидеры обсудили переговорный процесс и договорились активизировать работу с союзниками, в том числе с США, Францией и Германией.

Джонсон в очередной раз отметил "безграничный восторг отважными защитниками Мариуполя" и призвал Россию достойно и важно относиться к любым военнопленным.

Зеленский и Джонсон обсудили также блокирование Россией черноморских портов Украины, что влечет за собой рост цен на продукты питания в развивающихся странах. Лидеры стран рассмотрели варианты открытия важных морских и наземных путей поставки украинских зерновых запасов и обязались начать срочную работу над следующими шагами.

Напомним, британский премьер-министр Борис Джонсон не видит признаков, как можно нормализовать отношения с российским президентом Владимиром Путиным после того, как он напал на Украину и совершает геноцид в отношении украинцев.

Борис Джонсон объявил о новом пакете военной помощи Украине

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