Джонсон пообещал Зеленскому новое оружие для Украины: что именно приедет из Великобритании

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.
Лидеры стран обсудили ряд вопросов, в частности, военную поддержку Украины и глобальную продовольственную безопасность.
Об этом говорится на правительственном сайте Великобритании.
Кроме дополнительной помощи в размере 1,3 млрд фунтов, о которой стало известно недавно, Джонсон предложил поддержку обороны Украины. Речь идет в частности о поставках Украине артиллерии большой дальности, противокорабельных ракет и беспилотных дронов.
Лидеры обсудили переговорный процесс и договорились активизировать работу с союзниками, в том числе с США, Францией и Германией.
Джонсон в очередной раз отметил "безграничный восторг отважными защитниками Мариуполя" и призвал Россию достойно и важно относиться к любым военнопленным.
Зеленский и Джонсон обсудили также блокирование Россией черноморских портов Украины, что влечет за собой рост цен на продукты питания в развивающихся странах. Лидеры стран рассмотрели варианты открытия важных морских и наземных путей поставки украинских зерновых запасов и обязались начать срочную работу над следующими шагами.
Напомним, британский премьер-министр Борис Джонсон не видит признаков, как можно нормализовать отношения с российским президентом Владимиром Путиным после того, как он напал на Украину и совершает геноцид в отношении украинцев.
Читайте также: