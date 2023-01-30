Джонсон предлагал Зеленскому эвакуацию в начале войны: детали

Борис Джонсон заявил, что предлагал президенту Украины Владимиру Зеленскому убежище в Британии в начале полномасштабного вторжения России.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предлагал президенту Украины Владимиру Зеленскому в начале российского вторжения уехать в безопасное место, однако тот отказался.

Об этом пишет BBC.

По словам Джонсона, через две недели после вторжения ему позвонил Владимир Зеленский. В тот момент украинский президент был спокоен.

Во время разговора экс-премьер Британии предложил Зеленскому перевезти его в безопасное место. Впрочем, президент Украины отказался.

"Он не принимал мое предложение. Он героически остался там, где был", – отметил Джонсон.

Предложения Зеленскому уехать из Украины после 24 февраля

После того, как Россия утром 24 февраля 2022 года начала полномасштабную войну против Украины, президент Владимир Зеленский неоднократно получал предложения по эвакуации его с семьей в более безопасные места, однако он не принял ни одно из них, заявляя союзникам, что ему нужно оружие.

Так, президент Украины Владимир Зеленский во время интервью американскому телеканалу NBC рассказал, как в первые дни войны мировые лидеры предлагали ему и его семье уехать из Украины и управлять дистанционно. Среди них были США.

Владимир Зеленский также говорил, что после первого российского ракетного удара по Киеву было предложение эвакуировать все население столицы.

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