Джонсон предложил вооружить Украину настолько, чтобы Россия больше не захотела напасть

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил вооружить Украину настолько, чтобы Россия больше не отважилась напасть.
Джонсон отметил, что сказал это в разговоре с президентом США Джо Байденом.
Об этом он рассказал 19 апреля во время своего выступления перед парламентом Великобритании.
"Я предложил, чтобы наша долгосрочная цель заключалась в том, чтобы усилить и укрепить Украину настолько, чтобы Россия больше никогда не посмела вторгнуться снова", — сказал Борис Джонсон.
Напомним, российские оккупанты наносили удары по "Азовстали" в Мариуполе сверхтяжелыми авиабомбами. В настоящее время завод разбомблен и практически полностью уничтожен.
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