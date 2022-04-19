Джонсон предложил вооружить Украину настолько, чтобы Россия больше не захотела напасть

Джонсон предложил вооружить Украину настолько, чтобы Россия больше не захотела напасть

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил вооружить Украину настолько, чтобы Россия больше не отважилась напасть.

Джонсон отметил, что сказал это в разговоре с президентом США Джо Байденом.

Об этом он рассказал 19 апреля во время своего выступления перед парламентом Великобритании.

"Я предложил, чтобы наша долгосрочная цель заключалась в том, чтобы усилить и укрепить Украину настолько, чтобы Россия больше никогда не посмела вторгнуться снова", — сказал Борис Джонсон.

Напомним, российские оккупанты наносили удары по "Азовстали" в Мариуполе сверхтяжелыми авиабомбами. В настоящее время завод разбомблен и практически полностью уничтожен.

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