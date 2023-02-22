Джонсон призвал дать ВСУ необходимое вооружение, чтобы "выгнать Путина из Украины"

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон призвал страны Запада немедленно предоставить Украине большее вооружение для борьбы с агрессорской Россией.

Британский политик цитирует издание CNN.

Джонсон отмечает, что именно военная помощь ВСУ поможет выиграть войну, которая "будет иметь решающее значение для безопасности Запада".

"Если нам не удастся выгнать Путина из Украины, если украинцы проиграют, то опасность для всей евроатлантической зоны безопасности для США будет более серьезной", — заметил Борис Джонсон.

В частности, речь идет о большем количестве танков и дальнобойной артиллерии. Также США и Великобритания должны передать для ВСУ самолеты F-16. Бывший глава правительства говорит, если бы самолеты отправили год назад, то Украина была бы гораздо ближе к завершению войны.

"Если это произойдет рано или поздно – если это выбор – тогда давайте дадим им то, что им нужно, раньше, потому что это гуманно и участливо", – подытожил Джонсон.

Напомним, экскомандующий войсками США в Европе Бен Годжес убежден, если Запад согласует предоставление Украине боевой авиации, это может способствовать военной победе государства в войне в течение 2023 года. По оценкам генерала, без западных истребителей победа Украины тоже наступит, однако это может занять от трех до пяти лет.

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