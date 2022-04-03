Джонсон призвал немедленно предоставить Украине противокорабельные ракеты, чтобы защитить Одессу – The Times

Премьер-министр Великобритании настаивает, что не стоит ждать активных действий РФ на побережье Одессы.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал не ждать активных действий России на побережье Одессы и немедленно обеспечить Украину противокорабельными ракетами.

Об этом пишет издание The Times. Отмечается, что Джонсон сказал министрам, что хочет "предотвратить наступления российских военных на Одессу, так же, как британские противотанковые ракеты использовались, чтобы помешать Путину захватить Киев".

По мнению Великобритании, именно предоставленные ими гранатометы NLAW помогли Украине остановить российское наступление под Киевом: "Но теперь вражеские войска сосредотачиваются на юге", — пишет издание.

По данным The Times, президент Украины Владимир Зеленский обращался к западным странам с просьбой предоставить противокорабельные ракеты. В частности, речь идет о Harpoons, используемых британским королевским флотом.

"В то время как некоторые союзники, учитывая Америку, Германию и Францию, хотят дождаться активных действий России (на побережье – прим.ред), прежде чем оказывать более смертоносную летальную помощь, Джонсон ясно дал понять, что она должна быть оказана немедленно", – пишет издание.

На днях президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудили оборонную поддержку и послевоенные гарантии безопасности для Украины. Великобритания заявила о готовности стать гарантом безопасности Украины.

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