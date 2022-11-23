Джонсон рассказал, как ЕС в феврале отреагировал на нападение на Украину: шок и надежда на скорую капитуляцию

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал, как страны Евросоюза реагировали на начало войны России против Украины.

Об этом Джонсон сказал в интервью CNN.

Он отметил, что Германия считала войну катастрофой, но хотела, чтобы все закончилось быстро — Украина капитулировала и можно было продолжить сотрудничество с РФ. Франция же до конца не верила, что РФ может начать такое кровавое вторжение.

"Это событие было огромным шоком. Мы видели, как стягиваются батальонные тактические группы России, но разные страны имели очень разные взгляды на это. На определенном этапе немецкая позиция заключалась в том, что если такое произойдет, то это будет катастрофа, но было бы лучше, если бы все это быстро кончилось", – рассказал Джонсон.

Бывший премьер-министр Великобритании также раскритиковал тогдашние власти Италии, которые не разделяли позицию Джонсона и заявляли, что они зависимы от российских энергоносителей. Джонсон признал, что за последнее время ЕС очень изменился в своей политике по отношению к России.

"После всех моих тревог я отдаю должное тому, как действовал Евросоюз. Они были едины. Санкции оказались жесткими", — заметил Джонсон.

Роль Бориса Джонсона в защите Украины от России

Борис Джонсон одним из первых мировых политиков активно поддерживал Украину в войне против России. Он после деоккупации Киевщины прибыл в нашу столицу, чтобы поддержать украинцев.

Также именно Великобритания оказывает Украине значительную военную помощь. В ноябре премьер-министр Британии Риши Сунак обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским заявления РФ об отступлении из Херсона и заверил в дальнейшей поддержке Украины, в частности, пообещал оружие и амуницию для военных. Также правительство Великобритании передаст Вооруженным силам Украины тысячу ракет класса "земля-воздух", необходимых для усиления защиты критической инфраструктуры.

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