Джонсон рассказал, какое оружие Украина получит от Британии в ближайшие недели

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что передаст Украине еще больше танков, бронированных машин, а также новые противокорабельные ракеты.

По его словам, Украина также получит современные дроны и радары, чтобы определять, "где находится артиллерия целящая по украинским городам".

Об этом он сказал во время своего онлайн-выступления в Верховной Раде.

Джонсон напомнил, что в январе Британия уже передавала Украине противотанковые ракеты NLAW, которые теперь "стали очень популярными".

"Мы усиливаем и ускоряем эту помощь, работая с более чем десятком стран, также поставляющих оружие в ваше государство. Мы присылаем тысячи единиц танков и бронированных машин", — говорит Джонсон.

Премьер Британии сообщил, что в ближайшие недели Лондон передаст Украине противокорабельные ракеты и бронемашины, чтобы "эвакуировать людей с захваченных территорий и защитить тех, кто должен охранять критическую инфраструктуру". Кроме того, ВСУ получат радары, чтобы определять, "где находится артиллерия, целящая по украинским городам".

По словам Джонсона, Британия выделила на помощь Украине еще 300 млн фунтов (377 млн долларов).

Джонсон подчеркнул, что Британия совместно с другими союзниками планирует помочь Украине укрепиться настолько, чтобы больше никто никогда не осмелился посягать на нее.

"Здесь в Великобритании украинские флаги везде — на шпилях церквей, в витринах наших магазинов, на наших улицах. Есть много причин, почему ваша страна вызывает такие ощущения у британцев. Нет сомнения в том, кто прав в этой ситуации. Вы восстали против убийственной агрессии Путина. Это демократия против тирании, это воля против притеснений, это право против бесправия, это добро против зла", — сказал Джонсон.

Он подчеркнул, что Британия сделает все возможное, чтобы Украина снова стала независимым, суверенным государством.

"Украина должна победить. Украина обязательно победит. Когда мы видим героизм украинцев, их смелость и личное мужество вашего проводника Владимира Зеленского, мы знаем, что Украина победит. И мы сделаем все, что сможем, и все, что нужно, для того, чтобы Украина восстала снова как независимая, суверенная страна", — сказал Джонсон.

Напомним, в Верховной Раде Украины сегодня, 3 мая, видеосвязью выступил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил Премьер-министра Бориса Джонсона и Великобританию

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