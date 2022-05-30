Dziękuję: несколько тысяч украинцев на улицах Варшавы скандировали для поляков "спасибо" и "пусть живет Польша"

Dziękuję: несколько тысяч украинцев на улицах Варшавы скандировали для поляков "спасибо" и "пусть живет Польша"

Спасибо за убежище, еду и добрые слова - в Варшаве состоялся несколько тысячный марш благодарности — украинцы благодарили поляков за настоящее братство и поддержку.

На марш благодарности несколько тысяч украинцев скандировали «спасибо» на польском, имея в руках флаги обеих стран, а еще тюльпаны с сине-желтыми лентами, которые дарят прохожим полякам, говорится в ТСН.

Ход двинулся от парламента к Замковой площади, которые на расстоянии трех километров и все это время украинцы без устали благодарили, а еще скандировали «пусть живет Польша».

В первых рядах благодарственного марша Наталья из Бучи с польским флагом на спине. Спасибо прежде всего за то, что ее двое детей в безопасности. В Польшу женщина приехала в первые дни полномасштабного вторжения. «Сейчас я работаю в школе, я - логопед. Меня приняла польская школа, поэтому я благодарна Польше за теплый прием. Муж там, родители там, брат там, и я надеюсь, что мы скоро увидим», — говорит Наталья.

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В толпе несколько заплаканных женщин, которые тоже благодарны полякам за второй дом, но мечтают вернуться к своему, украинскому. «Мы из Херсона. Очень переживаем, но все будет хорошо. Все будет Украина», – убеждены они.

С 24 февраля Польша приняла более трех миллионов украинцев. 300 тысяч осели в Варшаве. Поляки дали нам дом и работу, лечение и реабилитацию. Именно поэтому родилась идея благодарственного марша. «Надо громко, громко говорили «дженкуеме» и больше не надо слов. Просто благодарность. За бутерброды на вокзалах, за теплый чай на границе, за объятия, за теплые слова, за гуманитарную помощь», – говорит соорганизатор акции Евгений Климакин.

«Я думаю, что польский народ заслуживает того, чтобы не только их поблагодарить, но также их отметить и наилучшим отличием, я думаю подать о польском народе на Нобелевскую премию мира. Потому что эта поддержка, которую мы поддерживаем, это поддержка в нашей борьбе, это поддержка в нашей победе, а эта победа даст нам мир, даст мир не только Украине, а миру», — говорит посол Украины в Польше Андрей Дещица.

Прохожие поляки берут цветы, останавливаются и в ответ машут руками. Похоже, война в Украине ни одного поляка не оставила равнодушным «Эти цветы это очень приятный жест. Мы искренне сочувствуем и поддерживаем украинцев. Мы с вами», – говорят поляки.

На Замковой площади на сцену первой поблагодарить песней поляков выходит семилетняя Амелия – девочка из киевского бомбоубежища, там она пела прямо во время обстрелов. В настоящее время песня дается не с первого раза. Девочку поддерживает многотысячная аудитория. Успокаивает юную исполнительницу ее польская учительница и только после того Амелия спела и на украинском и на польском. А дальше со сцены раздается «Ой, в лугу красная калина» и «Эй соколы».

Мария Бурмака уже долгое время в Польше, помогает польскому гуманитарному фонду с логистикой и оружием средств для Украины. На главной площади Варшавы представит свою новую песню. «Очень благодарна полякам, Польше и стране, которая фактически для Украины рождает гуманитарный подвиг. Всем сердцем хочется поблагодарить за тепло, защиту, добро и то, что Польша это настоящая сестра Украины», — говорит певица.

Не звезды, а люди, пережившие решиский ад поднимаются на сцену — женщины и дети из Бучи, Харькова, Мариуполя рассказывают о преступлениях России и тоже благодарят поляков.

Организатор марша и концерта поляки намерены продолжить традицию и ввести День благодарности. Каждый год в конце мая украинцы в Польше будут выходить на площади, чтобы сказать побратимам спасибо.

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