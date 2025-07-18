Е-баллы за убийства россиян: как геймификация войны помогает Украине бороться

Украинские операторы дронов / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

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В войне за выживание Украина вынуждена искать нестандартные пути для сохранения преимущества на поле боя. Один из таких — цифровая система мотивации «Армия дронов: Бонус», которая позволяет подразделениям зарабатывать баллы за уничтожение вражеских целей и получать за это реальные вознаграждения — от техники до финансирования. Этот подход вызывает как восхищение, так и дискуссии.

О системе, которая меняет правила игры на фронте, пишет BBC.

В рамках схемы «Армия дронов: Бонус» (также известна как «е-баллы») украинские подразделения могут получать баллы за каждого уничтоженного российского солдата или единицу техники. И, как в игре Call of Duty, баллы означают призы.

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«Чем стратегически важнее и масштабнее цель, тем больше баллов получает подразделение. Например, уничтожение вражеской реактивной системы залпового огня приносит до 50 баллов; за уничтоженный танк начисляют 40, а за поврежденный — 20 баллов», — говорится в заявлении команды Brave 1, которая объединяет экспертов из государственного сектора и военных.

«Называйте это геймификацией войны», — отметило издание.

Каждое загруженное видео теперь внимательно анализируется в Киеве, где баллы начисляются согласно постоянно меняющимся военным приоритетам.

«Прежде всего, речь идет о качественных данных, о математике войны и понимании того, как эффективно использовать ограниченные ресурсы», — объяснил министр цифровой трансформации Украины и идейный вдохновитель системы е-баллов Михаил Федоров.

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Но после более 3,5 года полномасштабной войны эта система имеет еще одну важную функцию.

«Речь идет также и о мотивации. Когда мы меняем стоимость баллов — мы видим, как меняется мотивация», — отметил Федоров.

По словам командиров, дроны уже отвечают за примерно 70% всех российских потерь — убитых и раненых.

Что о схеме с е-баллами думают украинские военные?

Издание обратилось к более 10 украинским подразделениям, чтобы выяснить, как военные на передовой относятся к этой системе. Ответы были смешанными.

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«В целом мои побратимы и я — положительно настроены. Это способ компенсировать потери… при этом нанося врагу урон как можно эффективнее», — сказал Владимир из 108-й бригады ТрО, попросив не указывать его фамилию.

В 22-й механизированной бригаде, которая сейчас воюет на северо-востоке, уже три месяца пользуются этой системой.

«Когда разобрались, как все работает — оказалось, что это довольно достойная система. Наши ребята истощены, и почти ничто их больше не мотивирует. Но эта система помогает. Через нее предоставляют дроны, а ребята получают вознаграждения. Это неплохая мотивация», — рассказал боец с позывным «Джек».

Но не все разделяют такой энтузиазм.

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«Коренная проблема мотивации этим не решается. Баллы не остановят людей от побега из армии», — говорит военный с позывным „Змей“.

Военный по имени Дмитрий в своем длинном ответе пожаловался, что подразделения тратят много времени на то, чтобы доказать, чей удар попал, или же намеренно добивают уже выведенную из строя технику — ради баллов.

«Эта система — просто следствие нашей извращенной привычки все монетизировать. Даже нашу собственную, проклятую смерть», — отметил боец.

В статье говорится, что система е-баллов — это типичный пример того, как Украина ведет эту войну: креативно, не по шаблону, используя инновации и пытаясь компенсировать численное преимущество врага.

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По словам Федорова, участие в программе уже принимают 90-95% боевых подразделений, что обеспечивает постоянный поток полезной информации.

«Мы начали получать качественные данные и принимать решения на их основе. Мы можем предлагать изменения, но все базируется на военной стратегии», — объяснил министр.

Как работает оценивание и начисляются е-баллы?

В одном из анонимных офисов в Киеве журналисты встретились с аналитиками, которые просматривают видео, подтверждают каждое попадание и начисляют баллы подразделениям. Издание не раскрывает место и имена.

«Есть две категории: „поражение“ и „уничтожение“. Разные категории — разное количество е-баллов», — объяснил Володя.

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Взятие в плен российского солдата ценится значительно выше, чем ликвидация — пленные могут быть использованы для обмена.

«За одного убитого россиянина дается один балл. А если его захватить — умножаем на десять», — говорит Володя.

Его команда ежедневно анализирует тысячи поражений.

«Самое сложное — это артиллерия. Россияне очень хорошо прячутся и роют окопы», — объясняет Володя, показывая видео, на котором дрон пробирается между деревьев к замаскированной пушке.

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Изменение российской тактики означает, что меняется и стоимость целей. Сейчас враг все чаще использует малые мобильные группы пехоты, часто на мотоциклах. Это повысило ценность отдельного солдата.

«Если раньше за убитого врага давали 2 балла, то теперь — 6», — говорится в заявлении Brave 1.

Оператор дрона ценится больше, чем сам дрон.

Вознаграждения и «Amazon для войны»

Ранее подразделения могли обменивать свои баллы на деньги и вместе с благотворительной помощью закупать необходимое оборудование. Теперь система е-баллов интегрирована в Brave 1 Market, который разработчики называют «Amazon для войны».

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Военные могут просматривать более 1600 товаров, тратить накопленные баллы, покупать товары напрямую у производителей и оставлять отзывы — а счет оплачивает Минобороны Украины.

Brave 1 Market должен дополнить, а не заменить традиционную, медленную систему военных закупок. Цель — чтобы подразделения быстрее получали нужное: от дронов и комплектующих до беспилотных наземных машин (UGV), которые могут эвакуировать раненых с передовой.

«Баллы за убийства. Amazon для войны. Для кого-то это может звучать жестоко или цинично. Но это — война. И Украина твердо настроена выстоять, делая это максимально эффективно и разумно», — резюмировало издание.

К слову, президент Украины Владимир Зеленский обсуждает с президентом США Дональдом Трампом потенциальною «мегасоглашение». Оно предусматривает, что Вашингтон будет покупать проверенные в боях украинские дроны, а Киев обязуется закупать большое количество американского оружия.

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