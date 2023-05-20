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"Еб*шит, чтобы этот черт вел разгульную жизнь": бойцы ВСУ устроили необычный флешмоб в Сети (фото)

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
1713
Время на прочтение
1 мин
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"Еб*шит, чтобы этот черт вел разгульную жизнь": бойцы ВСУ устроили необычный флешмоб в Сети (фото)

Бойцы ВСУ устроили флешмоб/Скриншот со страницы Элины Слободянюк

Флэшмоб поддержали десятки украинских защитников.

Бойцы Вооруженных сил Украины устроили необычный флешмоб в социальных сетях. Военнослужащие поделились снимками, сделанными до и после полномасштабного вторжения России.

Свои фотозащитники подписывают следующим образом:

"Этот челибос еб*шит, чтобы этот черт мог вести свою разгульную жизнь",

Бойцы ВСУ устроили флешмоб/Скриншот со страницы Элины Слободянюк / ©
Бойцы ВСУ устроили флешмоб/Скриншот со страницы Элины Слободянюк

"Этот святой человек еб*шит, чтобы эта гнида вела свою разгульную жизнь",

Бойцы ВСУ устроили флешмоб/Скриншот со страницы Элины Слободянюк / ©
Бойцы ВСУ устроили флешмоб/Скриншот со страницы Элины Слободянюк

"Эта достойная женщина второй год на фронте, чтобы эта бл**ота крашеная бл**овала и красилась",

Бойцы ВСУ устроили флешмоб/Скриншот со страницы Элины Слободянюк / ©
Бойцы ВСУ устроили флешмоб/Скриншот со страницы Элины Слободянюк

"Этот человек е*ашит, чтобы этот чмоня спокойно гулял со своей собакой".

Бойцы ВСУ устроили флешмоб/Скриншот со страницы Элины Слободянюк / ©
Бойцы ВСУ устроили флешмоб/Скриншот со страницы Элины Слободянюк

Флешмоб с фото поддержали десятки украинских защитников. Публикации военные дополняют своими историями из мирной жизни.

Бойцы ВСУ устроили флешмоб/Фото со страницы Элины Слободянюк / ©
Бойцы ВСУ устроили флешмоб/Фото со страницы Элины Слободянюк

Напомним, россияне запустили информационную волну о якобы исчезновении Главнокомандующего Валерия Залужного. Заместитель министра обороны Анна Маляр опровергла этот российский фейк. Она сообщила, где находится и чем занимается Залужный. Она также объяснила, зачем лжет российская пропаганда.

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Дата публикации
Просмотры
1713
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