Эд Ширан, Джамала и Камила Кабельо на концерте в Британии собрали 16 млн долларов для украинцев

Эд Ширан, Джамала и Камила Кабельо на концерте в Британии собрали 16 млн долларов для украинцев

Благотворительный концерт прошел в Бирмингеме.

В британском городе Бирмингем на Resorts World Arena 29 марта прошел благотворительный концерт в поддержку Украины.

В мероприятии приняли участие известные артисты, в частности Эд Ширан, ставший инициатором концерта, Камила Кабельо, Джамала, Эмели Санде, Том Оделл и Нил Роджерс.

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В результате, им удалось собрать 12,2 миллиона фунтов стерлингов (примерно 16 млн долларов). Об этом пишет BBC.

Так, Ширан исполнил свой хит Perfect, а также вместе с Кабельо впервые исполнил их новый совместный трек Bam Bam.

"Сегодня мы все молимся за мир и безопасность людей в Украине. Большое вам спасибо, ребята, за участие в этом сверхважном сборе средств", – прокомментировала Камила.

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Также на концерте выступила украинская певица Джамала. Она растрогала зрителей песней 1944, с которой выиграла "Евровидение-2016".

"Большое спасибо всем музыкантам за поддержку Украины, за то, что стоите вместе с Украиной, потому что это действительно важно для нас", – поделилась Джа.

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