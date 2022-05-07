Еда, которая всегда с тобой: как грудное молоко спасает маленьких украинцев в бомбоубежищах и подвалах

Еда, которая всегда с тобой: как грудное молоко спасает маленьких украинцев в бомбоубежищах и подвалах

Накормить младенца – это самое простое и доступное, что может сделать мама.

Украинка Надежда Горбалюк рассказала, как грудное молоко помочь выжить в сложные времена ее сыну.

Об этом пишет UNICEF Ukraine в Facebook.

"Первый раз, когда услышали сирену и помчались в подвал, не думали ни о чем, кроме безопасности нашего шестимесячного сына. У нас не было собранных тревожных чемоданов, потому что никто не верил, что будет война. Сейчас в нашем доме очень много семей с младенцами, и сердце разрывается, когда они плачут в бомбоубежище. Кому страшно, кому что-то болит, кому холодно или жарко, а кто просто хочет есть. Просто хочет есть", — рассказала женщина.

Она добавила, что казалось, что накормить младенца – это самое простое и доступное, что может сделать мама.

"Первая тревога продолжалась 40 минут. Мой сын уже полакомился сладким маминым молочком и сладко уснул у папки на руках. В тот момент я еще раз убедилась что очень счастлива, что мне удалось наладить и сохранить грудное вскармливание, ведь в такой непростой ситуации, в которой оказалась наша страна, мой ребенок будет сыт.В то время как в других городах ведутся активные боевые действия, многие женщины с детьми находятся в закрытых подвалах и не имеют доступа к пище и воде.В то время когда в подвалах рождаются новые жизни, так важно всеми силами пытаться настроить и сохранить грудное вскармливание, потому что это гарантия того, что наши дети не будут голодными. Потому что грудное молоко – это еда, которая всегда с тобой", — резюмировала женщина.

Напомним, что ранее ТСН.ua призвал мам рассказать об опыте кормления грудью: рядовые украинки и популярные блоггеры рассказывают собственные истории грудного вскармливания.

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