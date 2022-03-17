"Единогласно!": Литовский парламент призвал членов ООН закрыть небо над Украиной

Литовская Республика стала второй страной, парламент которой принял подобное решение.

Сеймас Литовской Республики принял решение с призывом к странам-членам ООН закрыть небо над Украиной.

Об этом сообщил глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

"Единогласно! Литовская Республика стала второй страной, парламент которой принял решение с призывом к странам-членам ООН о закрытии неба Украины от российского агрессора", — написал Стефанчук на своей странице в Facebook.

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Он поблагодарил спикера Сеймаса Литовской Республики Викторию Чмилите-Нильсен и всех литовских депутатов за солидарность с Украиной.

Глава ВРУ призвал другие парламенты к решительным действиям. "Откройте свои сердца – закройте небо над Украиной", – обратился к иностранным коллегам Стефанчук.

Ранее Эстония обратилась к парламентам государств-членов ЕС и НАТО с требованием о закрытии неба над Украиной, чтобы предотвратить новые жертвы российской агрессии.

США размышляют над новыми санкциями для РФ, а Эстония первой призвала закрыть небо над Украиной

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