Единой российской армии уже нет: социолог назвал предпосылку для развала РФ

Эксперт рассказал, что началась "приватизация" российской армии, а это — предпосылка распада РФ.

Об этом российский журналист, социолог Игорь Яковенко сказал в эфире телеканала FREEДОМ.



С началом "приватизации" путинский режим неизбежно терпит тотальное поражение, считает эксперт.

“В настоящее время уже идет процесс “приватизации” армии. Фактически единой армии уже в значительной степени нет, потому что на фронте командуют разные командиры, не подчиняющиеся Министерству обороны, Генштаба: ПИК Пригожина, бандиты Кадырова, еще около 20 создаваемых НДС. И происходит вот такая вот "приватизация" армии. И это действительно в совокупности с тем, что в регионах создают, так сказать, отряды территориальной обороны. Это, в сущности, предпосылка для развала России, для распада России», — высказал мнение по поводу событий Яковенко.

По его словам, развязанная Москвой война против Украины постепенно приобретает тенденцию "мафиозной" войны, которая продлится на территории России.

“То есть это будет война за территории и ресурсы, за передел территории и собственности. К этой войне как раз сейчас готовятся вот эти вот создаваемые НДС, в том числе и министром обороны. Вообще я не знаю аналогов, когда министр обороны создавал бы на базе собственной армии частную военную кампанию, зачем ему частные военные компании, если он и так, как говорится, является министром всей российской армии? Причина одна. Все готовятся к постпутинскому разделу страны. На самом деле, страна к распаду готова. И это один из не единственный, безусловно, но это один из сценариев дальнейшего развития событий после поражения путинской армии в этой войне”, — сказал Яковенко.

По его словам, на фоне такой мафиозной войны практически все регионы РФ захотят отделиться, что приведет к мафиозной войне и существенному изменению границ.

"Ну, это, как говорится, уже другая история, но в общем-то у меня нет никаких сомнений, что идею распада России будут приветствовать практически все субъекты федерации независимо от их экономического положения. Точно так же, как эту идею приветствовали все республики Советского Союза независимо от их экономического положения, здесь, что называется, политика и шкурный интерес превалируют над идеями экономической целесообразности», — считает Яковенко.

Он назвал "топливом" россиян с "украинским синдромом". По его словам, они вернутся в города и села РФ с войны после поражения, что приведет к "смуте, которая в свое время потрясала Россию неоднократно на протяжении веков, которая скрывает это российское государство".

"Я думаю, что это произойдет и это будет окончательный распад Российской империи и фактический конец великого исторического проекта под названием "Россия"", — сказал Яковенко.

Он также отметил, что глава Кремля Путин совершил гигантское преступление в отношении Украины.

"Украина выживет, возродится и станет процветающей страной. В этом нет ни у кого никаких сомнений. А вот в отношении России, то я думаю, исторический проект этой страны завершается. Россия как империя исчезнет. И в принципе, я не думаю, что страна с таким названием будет существовать в какой-то исторической перспективе», – добавил Яковенко.

Также есть мнения, что Россия ведет против Украины тотальную войну и готовит новое масштабное наступление, о чем заявил главнокомандующий вооруженными силами Литвы Вальдемарас Рупшис. По его мнению, основным импульсом для поддержки Украины со стороны Запада является четкая позиция Киева по поводу невозможности поражения и переговоров с Россией.